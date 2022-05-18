" المجــد" تستأنف مسيرتها، وتعاود النهوض برسالتها، وتُطل مُجدداً على جمهورها الاردني الحبيب.. بقلم: فهـد الريمـــاوي
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مشعل: نحن في الشوط الأخير من معركة تحرير فلسطين، وسنبدأ العد العكسي لعمر الكيان الصهيوني
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