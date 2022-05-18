طقس معتدل اليوم الاربعاء وغدًا، وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الليل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية.