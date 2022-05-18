إرادة ملكية بتقبل توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته
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زاخاروفا: رد روسيا على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون “مفاجأة”
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