تدهور الوضع الصحي للفنان العريق عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت الإعلامية المصرية، مفيدة شيحة، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة ان حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة ليست جيدة.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن ابو زهرة أمر مهم، متابعة أن :«الفنان الكبير في وضع صحي مش ظريف».

واضافت مفيدة شيحة قائلة: «بقاله ثلاث اشهر في حالة ضحية غير جيدة، وبقاله كام يوم لا يأكل وهو منذ فترة يخرج من مرض ليدخل على آخر».

ومن جانبه قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة «إن والدي منذ بداية العام الحالي وحالته الصحية غير جيدة، فهو يخرج ويدخل للمستشفى الجلاء العسكري كثيرا خلال الفترة الأخيرة، ويعاني حالياً من التهاب في الرئة وموجود حاليا في المستشفى».

وفي نهاية حديثها، طلبت الإعلامية مفيدة شيحة من الدولة التدخل لعلاج الفنان عبدالرحمن أبو زهرة على نفقتها (الدولة) كونه قيمة فنية كبيرة.