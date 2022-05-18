اسرة الضابط “نوعم راز” الذي قتل بجنين تؤنب بينيت بشدة

نجل الضابط المتوفى وجه انتقادات شديدة لنفتالي بينيت لدى تقديمه واجب العزاء

زار رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، صباح اليوم الاربعاء،عائلة الضابط الإسرائيلي في القوات الخاصة “اليمام” نوعم راز (47 عاما) والذي أصيب بنشاط عسكري في منطقة جنين الجمعة الماضية، وتوفي لاحقا متأثرا بإصابته.

وخلال الزيارة قام نجل الضابط المتوفى بتوجيه انتقادات شديدة الى رئيس الحكومة، وقال :”كيف تنظر إلى نفسك بالمرآة؟ أنا اتهمك كما أتهم المخرب، دمرت فرصتك، نريد أن نرى شخصا نؤمن به، لا تستحق أن تتواجد في المنزل الذي عاش فيه والدي، أتمنى أنك تستمع ولا تكتفي فقط بالايماءات” .

من جانبها قالت ارملة الضابط لرئيس الحكومة :”نواياك مرغوبة لكن أفعالك غير مرغوب بها، تذكر من أنت؟ لم أنت؟”.

أيضا شقيقة نوعام انتقدت بينيت بشدة وقالت :”نحن نفتقر إلى الكبرياء اليهودي يوميا، لا يمكنني السفر والتلويح بالعلم الإسرائيلي، أنا أخاف. أنا أحترمك، لكن لا أشعر بهذا تجاهك”.

وقد رد بينيت على الانتقادات الشديدة التي تلقاها من نجل الضابط وعائلته، فقال في تغريدة: “من حق هذه الاسرة قول كل شيئ، وظيفتي هي أن أستمع”

واستمرت الزيارة حوالي ساعة ونصف، ولدى خروجه تظاهر عدد من سكان البلدة والمنطقة على زيارته، ورفعوا لافتات وإطلقوا شعارات ضده وطالبوه بتقديم استقالته.

يشار ألى أن الضابط الإسرائيلي أصيب بظهره من قبل مقاومين فلسطينيين خلال عملية اعتقالات في جنين، وترك وراءه زوجة وستة أطفال.