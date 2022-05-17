في مؤشر مفاجئ اثار مخاوف الصهاينة.. غواصة روسية تطلق الصواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت اهدافاً في سوريا

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية بأن “غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في سوريا”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته، اليوم الثلاثاء، أن “إسرائيل تفحص إن كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا”.

وقالت: “وقع الحادث غير المعتاد الجمعة الماضي، عندما هاجمت إسرائيل، بحسب منشورات أجنبية، أهدافا في سوريا في تمام الساعة الثامنة مساءً (موعد غير معتاد تماما)، ووفقا للمنشورات، فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهمًا أيضا”.

وأضافت الصحيفة: “لا يخفى على أحد أنه خلال الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي في سوريا، أطلق السوريون صواريخ أرض- جو على مقاتلات تابعة للقوات الجوية.. عدد الصواريخ التي تم إطلاقها كبير، لكن هذه أنظمة قديمة من طراز TKA، وباستثناء حالة واحدة في فبراير/شباط 2018 تم فيها إسقاط طائرة اقتحام للقوات الجوية.. فشل TKA السوري في إحباط أنشطة الطيران الإسرائيلي”.

وتابعت: “قامت روسيا بنقل العديد من أنظمة S-300 المتطورة إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في إسرائيل تشير التقديرات حتى وقت قريب إلى أن البطاريات المتقدمة في أيدي روسيا فقط، وبالتالي لا تشكل تهديدًا لطائرات القوات الجوية.. في ضوء ذلك، فإن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية مقلقة بشكل خاص”.

وأكملت: “سيتعين على إسرائيل انتظار الهجمات القادمة في سوريا لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقا، وإشارة روسية يمكن أن تنتهك حرية إسرائيل الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضي، أن مقاتلات “إف-16” الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس، الجمعة الماضي، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا.

وقالت: “هاجمت 6 مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو/أيار الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار”.

وأشارت إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل 3 جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان، كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.