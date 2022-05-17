في مؤشر مفاجئ اثار مخاوف الصهاينة.. غواصة روسية تطلق الصواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت اهدافاً في سوريا

" المجــد" تستأنف مسيرتها، وتعاود النهوض برسالتها، وتُطل مُجدداً على جمهورها الاردني الحبيب.. بقلم: فهـد الريمـــاوي
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