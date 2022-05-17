ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه في العاصمة والبلقاء

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وشركة مياه الأردن /مياهنا، وإدارة مياه البلقاء / مياه عين الباشا، اعتداءات جديدة على الخطوط الرئيسية في محافظتي العاصمة والبلقاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه جرى ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية عدد 4 في الموقر/عمان، وعدة اعتداءات في محافظة البلقاء على الخطوط الرئيسية لتزويد مزارع بطريقة مخالفة، حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تقوم بتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وخزان كبير، ومعامل طوب وتعبئة صهاريج بطريقة مخالفة تقوم بسحب أكثر من 150مترا مكعبا /الساعة، لافتة إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني ومديرية الأمن العام.

وأكدت الوزارة أن فرق تفتيشية ترصد أي اعتداء، وتبحث عن كل من يثبت علاقته بمثل هذه الأعمال والمخالفات، والتي تمس حقوق المواطنين المائية وتؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.

وناشدت الوزارة المواطنين استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على أرقام مركزها المجانية 117116 للحفاظ على كل قطرة ماء.