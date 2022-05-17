تراجع في عدد مقاعد حزب الله وحلفائه.. وزارة الداخلية اللبنانية تنشر النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية

بعد الانتهاء من فرز كامل الأصوات، اعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام المولوي، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية الرسمية للانتخابات البرلمانية في لبنان.

وقد أظهرت نتائج هذه الانتخابات تراجع عدد مقاعد حزب الله وحلفائه في الساحة المسيحية والدرزية من 71 نائباً الى نحو 55، وذلك لصالح قوى أخرى أبرزها حزب “القوات اللبنانية” و”قوى التغيير”.

كما رجّح متابعون، أنه من الصعوبة أن يكون لأي فريق سياسي الغالبية المطلقة في البرلمان الجديد، بعدما كانت الأكثرية بيد حزب الله وحلفائه في برلمان 2018.

ويتألف البرلمان من 128 نائبا، وتتوزع مقاعده بواقع: 28 للسُنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وبحسب النتائج النهائية الرسمية، توزيع النواب الجدد كالآتي:

“القوات اللبنانية” 19، بزعامة سمير جعجع هم زياد حواط، الياس اسطفان، جورج عقيص، شوقي الدكاش، انطوان حبشي، سعيد الأسمر، غادة أيوب، ملحم الرياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، بيار بو عاصي، جورج عدوان، نزيه متى، غسان حاصباني، ستريدا جعجع، غياث يزبك، الياس فؤاد الخوري، جميل عبود عبود، فادي كرم

“التيار الوطني الحر” 18 نائب: جبران باسيل وهم ندى البستاني، سيمون أبي رميا، سليم عون، شربل مارون، الان عون، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، فريد البستاني، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، جبران باسيل، جورج عطالله، محمد يحي يحي، جيمي جورج جبور، أسعد رامز درغام، ادغار طرابلسي، سامر التوم.

حركة أمل 15 نائب: وهم نبيه بري، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فادي علامة، علي حسن خليل، أشرف بيضون، أيوب حميد، هاني قبيسي، ناصر جابر، قاسم هاشم، 15 محمد خواجة.

حزب الله 13 وهم: علي عمار، رامي أبو حمدان، حسين جشي، حسن عز الدين، رائد برو، حسين الحاج حسن، ايهاب حمادة، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، أمين شري.

حزب الطاشناق الأرمني 3 نواب: هاغوب ترزيان، هاغوب بقرادونيان، جورج بوشكيان.

شخصيات مستقلة 13 نعمة افرام ، فريد الخازن، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، ميشال ضاهر، ميشال المر، جهاد الصمد، أشرف ريفي، عبد الكريم محمد كباره (لائحة نجيب ميقاتي)، فؤاد مخزومي، نبيل بدر، أسامة سعد، بلال الحشيمي (مقرب من فؤاد السنيورة).

“قوى التغيير” 15: وهم ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة عون صليبا، حليمة القعقور، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ميشال الدويهي، الياس جراده، فراس حمدان، إيهاب مطر، فراس أحمد السلوم، رامي فنج، ابراهيم حسن منيمنة، وضاح ابراهيم صادق الصادق، ملحم إميل خلف.

الحزب التقدمي الإشتراكي 9 نواب، يتزعمه وليد جنبلاط وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، أكرم شهيب، راجي السعد، تيمور جنبلاط، مروان حماده، بلال عبدالله، غسان السكاف.

“تيار المستقبل” أعضاء سابقون 6 نواب : وليد البعريني، سجيع مخايل عطيه، أحمد محمد رستم، محمد مصطفى سليمان، أحمد الخير، عبد العزيز ابراهيم الصمد.

نائبان لـ”تيار المردة” طوني فرنجية، وليم طوق.

الكتائب اللبنانية 5 نواب: سليم الصايغ، نديم الجميّل، سامي الجميّل، الياس حنكش، جان طالوزيان (حليف لهم).

حركة الاستقلال 2: هما ميشال معوض، أديب عبد المسيح.

3 نواب متحالفون مع حزب الله جميل السيد، ينال الصلح، ملحم الحجيري.

نائب حزب الإتحاد حسن مراد

نائب حزب الوطنيين الأحرار وهو رئيسه كميل شمعون

نائبان لجمعية المشاريع عدنان طرابلسي، طه عطفت ناجي.

نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت.

وتنافست 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه بدورهم رئيس البلاد.