" المجــد" تستأنف مسيرتها، وتعاود النهوض برسالتها، وتُطل مُجدداً على جمهورها الاردني الحبيب.. بقلم: فهـد الريمـــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 06:25
تراجع في عدد مقاعد حزب الله وحلفائه.. وزارة الداخلية اللبنانية تنشر النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني