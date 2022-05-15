هيئة الإعلام الاردنية تحجب موقع “المجد” عن الساحة الاردنية بذرائع بيروقراطية باهتة.. والجهود متواصلة لوقف الحجب

وقال رئيس تحرير الصحيفة الزميل فهد الريماوي، صاحب الامتياز، إنه تفاجأ بحجب موقع المجد الالكتروني عن شبكة الانترنت، بما يمنع ظهوره للجمهور المحلي.
ونقل الريماوي عن وزير شؤون الإعلام عدم معرفته المسبقة بقرار الحجب، ليتبين لاحقا أن القرار اتخذته هيئة الإعلام التابعة لوزارة الاعلام.
وبيّن الزميل الريماوي أن امتياز إصدار صحيفة المجد مضى عليه نحو ربع قرن، فيما لم تطالب أي جهة رسمية بإعادة الترخيص.
ومن جانبهما، دان عضوا مجلس نقابة الصحفيين، الزميلان إبراهيم قبيلات وعدنان برية، حجب الصحيفة.
ورفض قبيلات وبرية ما أسمياه نهجا رسميا يستهدف تقويض التنوع الإعلامي ويقيد الحريات الإعلامية.
وتساءل عضوا المجلس عن الحكمة من حجب موقع صحيفة المجد، بعد ربع قرن من صدورها، والقصدية الواضحة في الإجراء المتخذ.
وأكد قبيلات وبرية أن محتوى الصحيفة يعكس حرفية ومهنية مرتفعة، ويستدعي الاحترام، وليس الحجب.