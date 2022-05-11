استشهاد مراسلة قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحامه مخيم جنين اليوم/ فيديو
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طقس معتدل بمعظم المناطق اليوم الاربعاء، وارتفاع الحرارة غدا وبعده
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