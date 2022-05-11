طقس معتدل بمعظم المناطق اليوم الاربعاء، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، فيما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الاجواء دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، وتسود اجواء حارة نسبياً في معظم مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، ولا سيما في جنوب المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 9، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 27 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 14، وفي الاغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 32 – 18، وفي خليج العقبة 33 – 19 درجة مئوية.

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