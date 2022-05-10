22 ألف مسافر تنقلوا بين الاردن وسوريا خلال عطلة عيد الفطر

قال عقيد جمارك محمد النسور، مدير جمرك جابر، إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين ما بين الاردن وسوريا الذين تم التعامل معهم داخل المركز خلال عطلة أيام عيد الفطر، قد بلغ 22 ألف مسافر وزائر، بالإضافة إلى4561 مركبة مختلفة مقدّمين لهم أفضل الخدمات الجمركية المتميزة .

وأضاف النسور، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللأزمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة بكل جاهزية كاملة واستعداد تام مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز في أجواء يسودها التناغم والانسجام المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد، وبذل كل الجهود وتسخير الإمكانيات المتاحة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان .

كما أكّد النسور، إنه تم العمل مجددًا بالإقرار الشخصي ( التصريح عن البضائع) من قبل المسافرين المتكررين؛ لخلق حالة من التوازن بين الرقابة والتسهيل واعتماد معايير إدارة المخاطر التي تنتهجها دائرة الجمارك.

يشار إلى أن مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال زيارته الأخيرة للمركز أوعز إلى زيادة عدد المسارب الخاصة بالمسافرين؛ لتسهيل حركة مرور الزوار والمسافرين، وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل الجمركي لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.