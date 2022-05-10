مقتل خمسيني طعناً بيد إبنه في محافظة إربد

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقتل خمسيني في محافظة إربد وألقت القبض على القاتل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد قبل أيام لمديرية شرطة محافظة إربد بوجود شخص خمسيني متوفياً داخل منزله في مدينه إربد، حيث تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة تبين وجود شبهة جنائية وتعرض الجثة لعدة طعنات أدت لوفاته.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تشكيل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة إربد لمتابعة التحقيق في القضية، حيث تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من حصر الاشتباه بابن المغدور وألقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافات مالية وعائلية وسيتم إحالته للقضاء.

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