بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
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جرينتش+2 04:53
محاولات شريرة ومتكررة لتحويل الكويت الى دولة فاشلة.. الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الامور العاجلة
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