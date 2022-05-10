بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
أهم العناوين
جرينتش+2 09:38
محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الوطني يتجه نحو التعافي التدريجي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني