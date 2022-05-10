مجلس الأعيان يقر معدلي العقوبات والتنفيذ كما وردا من النواب

وافق مجلس الأعيان على قرار النواب بشأن القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

كما رفض الأعيان وللمرة الثانية إضافة مجلس النواب لعبارة “الأحزاب السياسية” الى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني وجوب حسم الخلاف بين المجلسين عبر جلسة مشتركة استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأقر المجلس توصية للحكومة، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.