بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
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جرينتش+2 11:34
ما أهداف الشعب الفلسطيني، ومن يحققها، ومتى، وكيف؟
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