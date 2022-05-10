بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
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ذكراهما الأولى.. “هبة الكرامة” بالداخل و”سيف القدس” بغزة وجهان لمقاومة باسلة اوقفت العدو على قدم واحدة
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