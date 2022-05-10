رغم إنبطاح اردوغان للسعودية والامارات وإسرائيل.. الليرة التركية تواصل خسائرها وتعود لأدنى مستويات شهر ديسمبر

بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
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