الضفة في حالة حرب.. مواجهات وإصابات واعتقالات بالجملة، واطلاق نار متبادل بين شباب المقاومة وعلوج الاحتلال

رام اللة – أصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلة، فيما اعتقل نحو 11 مواطنًا من مناطق متفرقة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإنه تم نقل إصابة بالرصاص الحي في البطن، و13 إصابة بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 17 آخرين بالاختناق، جراء المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن حافلة للمستوطنين تعرضت لطلقات نارية دون إصابات، خلال اقتحام تلك المنطقة.

كما أصيب أكثر من 10 شبان بالرصاص الحي في بلدة عزون شرق قلقيلية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، فيما تجمع العشرات من المستوطنين في محيطها، حيث اندلعت مواجهات استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي والغازل المسيل للدموع، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى درويش نزال الحكومي.

وقدمت طواقم الإسعاف، العلاج الميداني للعديد من عائلات البلدة وخاصة في الحارة الشامية بعد إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز تجاه منازلهم.

وأفادت مصادر طبية أن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي وشظايا الرصاص المتفجر كما أنه تم الاعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للاحداث.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أصيب شاب بجروح جراء إطلاق عيار ناي تجاهه، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز، حيث طالت إحداها منزل أحد المواطنين واشتعلت النيران بأحد الحقول الزراعية المجاورة للمنزل قبل أن يتم إخمادها.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ضياء أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وكفاح الجعفري من الدهيشة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة رمانة غرب جنين، واعتقلت الشابين عاصم، ومجدي صبيحات “شقيرات”.

واعتقل المحرر أمجد سلامة من قرية بيرزيت، وعمر صافي من الجلزون، شمال رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد أبو خزنة من عتيل، وعمر داود من قفين، في طولكرم.