بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
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جرينتش+2 11:34
الضفة في حالة حرب.. مواجهات وإصابات واعتقالات بالجملة، واطلاق نار متبادل بين شباب المقاومة وعلوج الاحتلال
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