بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
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الخصاونة: تجريم الشروع بالانتحار يرسخ فكرة حماية الحق في الحياة
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