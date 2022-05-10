إيران تلوح بمقاضاة تركيا الطامعة باراضي ومياه جيرانها

لوح وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، اليوم الثلاثاء، بمقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية، على خلفية بناء السدود على المياه الحدودية والتأثير على حصة بلاده من المياه.

وقال “عبد اللهيان” إنه لا يمكن القبول بإجراءات تركيا في بناء السدود على المياه الحدودية، محملا أنقرة المسؤولية عن إثارة مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة في سوريا والعراق.

وأضاف: “لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بإمكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها، إلا أننا اليوم نتابع القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في إطار العلاقات الدبلوماسية”، بحسب وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.

وتابع: “ليس من المقبول لإيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة، ونعلن بصوت عال معارضتنا لهذه الإجراءات”.

وأشار الوزير الإيراني إلى طرح القضية مع نظيره التركي 3 مرات على الأقل لوقف ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أرس الحدودي وذلك على أساس سياسة حسن الجوار، مشيرا إلى تقديم طهران طلبًا إلى الحكومة التركية قبل 4 أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال.

ووفق أحدث تقرير رسمي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، فإن احتياطي مياه السدود في البلاد بات أقل من 40%، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2021.

ونظرا لانخفاض معدل هطول الأمطار بنسبة 97% مقارنة بالعام 2020، فقد انخفضت احتياطيات سدود طهران الخمسة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بمقدار 314 مليون متر مكعب.

وتعاني مناطق عدة في إيران بينها محافظة خوزستان (الأحواز)، أزمة مياه أشعلت تجمعات احتجاجية، العام الماضي.