أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، دافئة نسبياً في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء يومي الأربعاء والخميس، دافئة نسبياً في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الجمعة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياُ الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 8، وفي مناطق البادية 29 – 12، وفي مناطق السهول 25 – 13، وفي الاغوار الشمالية 32 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 19، وفي البحر الميت 33 – 19، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.