بينيت يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الاوقاف في الاقصى، ويعلن استمرار الحفاظ على سيادة إسرائيل في الحرم القدسي
أهم العناوين
جرينتش+2 11:34
أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني