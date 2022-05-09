والد حسام حبيب يتحدث عن احتمالية زواج ابنه بشيرين مجدداً

جدد والد المطرب المصري حسام حبيب، اليوم الإثنين، الحديث عن احتمالية زواج ابنه بالفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها مجلة “سيدتي”، كشف فيها “حبيب” تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع بين الزوجين السابقين عقب الانفصال، لافتاً إلى أن الصداقة فقط هي التي تجمع بين شيرين وحسام حالياً ولا يوجد ما يمنع عودتهما للحياة الزوجية من جديد.

وفي السياق ذاته قال حسين حبيب، إن أول لقاء جمع شيرين عبد الوهاب مع نجله حسام وأسرته عقب الانفصال، كان في عزاء جدة حسام، وقال: “أنا سلمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر، وبيننا كل خير والعلاقة طيبة”.

أضاف كذلك، فأن شيرين وحسام حتى الآن لم يتزوجا رسمياً بعد، وهما الآن بمثابة صديقين فقط وتحدث بينهما مقابلات في إطار الصداقة، وأنه من المحتمل أن يعودا في الأيام المقبلة، على حد قوله.

في حين أشارت أنباء ذات صلة، إلى أن حسام حبيب كان في انتظار شيرين أمام إحدى بوابات مطار القاهرة في أثناء عودتها من الإمارات، بعد إحيائها حفل عيد الفطر هناك.

وسبق أن ردَّت شيرين على خبر زواجها مرة أخرى بحسام حبيب، وقالت في بيان لها على تويتر: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروّجها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها، الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت بشكل رسمي، خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب نهاية عام 2021، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول، الذي قالت فيه: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحةً أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.