في كلمة له بمهرجان انتخابي.. نصر الله يوبخ السفلة الذين يدعون لنزع سلاح المقاومة، بقوله: فشــــــــــــــــــــروا/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:42
والد حسام حبيب يتحدث عن احتمالية زواج ابنه بشيرين مجدداً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني