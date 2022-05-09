مبروك.. الفيصلي يعلن إنهاء قضيتي الحجز على النادي

صرح نائب رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة النادي زياد الشمايلة أنه قد تم إنهاء قضيتي الحجز التين أقيمتا على النادي مؤخراً؛ وذلك بتسديد جميع المبالغ المترتبة لصالح مقدمي الشكوى.

وشكر الشمايلة، باسم الهيئة الإدارية المؤقتة، جميع من ساهم بإغلاق ملف هذه القضية، مطالبا بجميع أصحاب المطالبات المالية الأخرى المترتبة على النادي بتقدير ظروف النادي المادية حالياً.

وأضاف أن جميع الحقوق محفوظة ويجري العمل وفق مخطط زمني مدروس ومعد مسبقاً للإيفاء بكافة الحقوق المالية لأصحابها، آملين من الجميع التحلي بالصبر تجنباً لعرقلة مسيرة النادي عموماً والفريق الأول خصوصاً خلال منافسات الموسم الحالي.

كما ناشد جميع أبناء ومحبي النادي الإلتفاف حول النادي والفريق لتجاوز الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، سواء من خلال تسديد إشتراكات منتسبي الهيئة العامة أو من خلال تقديم الدعم لصندوق النادي، لتمكين الفريق الأول من إستكمال مسيرته في بطولات الموسم الحالي، وتحقيق الإنجازات التي يتطلع لها محبي وجمهور النادي.