بوتين في عيد النصر : بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي أخذت امريكا تباهي بـ "فرادتها"، مهينة العالم بأسره حتى الخانعين لها
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صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
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