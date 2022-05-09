بوتين في عيد النصر : بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي أخذت امريكا تباهي بـ "فرادتها"، مهينة العالم بأسره حتى الخانعين لها
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جرينتش+2 07:51
توقيف 6 موظفين حكوميين بتهمة اختلاس 3 ملايين دينار
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