توقيف 6 موظفين حكوميين بتهمة اختلاس 3 ملايين دينار

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف 6 موظفين من المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الاصلاح، من بينهم المدير العام السابق، ومندوب ديوان المحاسبة، والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر، حيث بلغ ما اتهموا فيه حوالي 3 ملايين دينار.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير، وإن المدعي العام وجه إليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين اتهموا بتشكيل مجموعة متفاهمة على التزوير، وإبرام الاتفاقيات الوهمية خلال الفترة من 2012- 2017 مع باحثين ومتخصصين دون علمهم، وتحرير شيكات بأسمائهم، ومن ثم تجييرها بأسماء أقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا، ليصار بعدها إلى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها.

وبين أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة، لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية. يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق إلى النيابة العامة.