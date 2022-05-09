على ذمة صحيفة "تايمز" البريطانية.. إسرائيل أبلغت حلفاءها أنها تعتزم إغتيال شخصيات بارزة في حركة حماس بالخارج
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جرينتش+2 01:53
القدس في عين العاصفة.. 460 إصابة و894 إعتقال وإغلاق 28 هيئة، و7 آلاف صهيوني يقتحمون الأقصى خلال نيسان الماضي
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