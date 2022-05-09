الجامعة الأردنيّة تطلق برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الصيدلانية

أطلقت كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية برنامج الماجستير في تخصص إدارة الأعمال الصيدلانية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث البرنامج في الكلية.

ويعد البرنامج المزمع انطلاقه في الكلية مطلع العام الجامعي المقبل 2022/2023، الأول من نوعه في المنطقة العربية، وسيعمل على استقطاب خريجي الصيدلة، والذي يغطي جميع المجالات الصيدلانيّة ذات الصلة، من تسويق واقتصاد وإدارة وتمويل صحي.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الاثنين، أكّد منسق البرنامج الدكتور ابراهيم العبادي، أهمية البرنامج الذي سيلبي حاجة السوق المحلي من صيادلة مقبلين على الأعمال بشكل عامٍّ، ما سيشكّل رافدًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البرنامج يحقق رؤية الجامعة أكاديميًّا وبحثيًّا ورياديًّا، حيث ستشتمل خطته الدراسية على موادّ تُطرح لأول مرة في علم الصيدلة، كالتمويل ونظم المعلومات الصيدلانية والصحة الرقميّة وكل المستجدات في مجال الأعمال المتعلقة بالصيدلة، مع أخذ التّطوّرات الجارية في العالم بعين الاعتبار.

وقال العبادي إن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة من حملة الماجستير لرفد السوق المحلي والمنطقة للالتحاق بمجالات الأعمال الصيدلانيّة، وتأهيل الخرّيجين لافتتاح مشاريعهم الخاصّة بناء على أسس علمية حديثة ذات جدوى اقتصادية، لافتًا إلى أن البرنامج يحاول أن يمثل رسالة لتعزيز الأبحاث التطبيقية، وفقا لحاجة السوق.

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