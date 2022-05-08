هيئة النَّزاهة تُحيل للقضاء 9 موظفين بتهم الفساد بينهم مسؤولون

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى النيابة العامة مدير مالي سابق لجامعة حكومية رسمية، ورئيس سابق لقسم الموازنة العامة فيها، ومعتمد الصرف بشبهات فساد.

واشتملت التُّهم المسندة إليهم، حسب بيان صحافي صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، على جناية الاختلاس المكرر، والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام، واختلاس أموال بآلاف الدنانير من مكافآت خصصت لمستحقيها في مجالات متعددة .

وأضافت أنَّ المجلس أحال ثلاثة موظفين كبار من جامعة حكومية أخرى بشبهة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.

وأحال المجلس أمين عام إحدى الوزارات ومدير عام هيئة تابعة للوزارة ومدير إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة بشبهة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.

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