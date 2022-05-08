العدو يعلن اعتقال بطلي عملية "العاد".. وصية أحدهما تكشف ان العملية جاءت إنتقاماً لانتهاكات الصهاينة للمسجد الاقصى
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جرينتش+2 02:27
“قانونية الأعيان” توصي بتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام
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