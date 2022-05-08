ضبط تاجر ومروج للمواد المخدرة في مداهمة أمنية

نفذت إدارة مكافحة المخدرات، مداهمة أمنية تمكنت خلالها من ضبط تاجر ومروج للمواد المخدرة وبحوزته من مواد مخدرة .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا معلومات حول أحد الأشخاص من المشبوهين بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وبعد إنهاء جميع التحقيقات التي أكدت ممارسته لذلك النشاط الجرمي وحيازته لكمية كبيرة من المواد المخدرة إذ أُعدت خطة لمداهمته وضبط ما بحوزته من مواد ممنوعة.

وأكّد أنه جرت مداهمة ذلك الشخص في احدى مناطق البادية الشمالية وأُلقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة وضُبط بحوزته 42 كف حشيش، و12 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وشدد الناطق الإعلامي على أن مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة مكافحة المخدرات، مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة، وتسخر لذلك كافة امكانياتها الاستخبارية والعملياتية واللوجستية.

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