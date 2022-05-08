البلبيسي: انخفاض إصابات فيروس كورونا 63% خلال الأسبوع الوبائي الماضي، وتسجيل 84 إصابة ولا حالات وفاة

أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع رقم 18 لعام 2022 والممتد بين الفترة 29 نيسان إلى 6 أيار سجل 84 حالة مقارنة مع 225 حالة للأسبوع الوبائي 17 وبانخفاض حوالي 63 بالمئة.

وأضاف البلبيسي في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم الأحد، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الاسبوع الحالي مقارنة مع وفاتين خلال الأسبوع الوبائي رقم 17.

وأشار إلى أن عدد فحوصات “بي سي آر” التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 18 بلغت 7787 فحصا، مقارنة مع 18164 فحصا خلال الاسبوع 17 وبنسبة انخفاض 57 بالمئة.

وأوضح ان عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 9 حالات مقارنة مع 14 حالة خلال الأسبوع رقم 17 وبنسبة انخفاض حوالي 36 بالمئة.

كما بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 1.1 بالمئة، مقارنة مع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 وانخفاض حوالي 8 بالمئة، وعدد الحالات النشطة 54 حالة مقارنة مع 163 حالة خلال الأسبوع رقم 17 وبانخفاض 67 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، بين الدكتور البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 18 الجرعة الأولى771 مقارنة مع 4874 في الاسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 718 مقارنة مع 5233، وللجرعة الثالثة 376 مقارنة مع 3687، وبلغ مجموع الجرعات 1865 مقارنة مع 13794 خلال الأسبوع رقم 17 وبنسبة انخفاض حوالي86 بالمئة. وبلغ المجموع الكلي للجرعة الاولى 4760909 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4482433 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 649520 جرعة.

وذكر البلبيسي أن عدد متلقي المطعوم في الفئة العمرية 12 – 17 سنة في الجرعة الاولى بلغت 225707 وبنسبة 25 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية 12 – 17 سنة للجرعة الثانية 183846 وبنسبة 20 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية 5 – 11 سنة جرعة أولى201 وجرعة ثانية 143.