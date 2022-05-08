الأمانة العامة للأحزاب العربية تحيي بطلي عملية الطعن في “إلعاد”

حيت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بطلي عملية الطعن في “إلعاد” شرق تل ابيب.

وقالت الامانة في بيان سياسي اصدرته امس السبت: تبارك الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية عملية الطعن التي نُفِّذت في منطقة “إلعاد” شرقي “تل أبيب”، مساء الخميس. وأدت إلى مقتل ثلاثة صهاينة وجرح ثلاثة آخرين، والتي جاءت استكمالاً للعمليات الفدائية النوعية التي سبقتها كرد طبيعي من الشعب الفلسطيني البطل على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات، ومحاولات اقتحام المسجد الاقصى المبارك، لتتجلى صور الدفاع عن الأقصى بأبهى صورها من خلال عملية مقاومة بطولية فريدة وجريئة أتت ترجمة لتحذيرات المقاومة، من أنّ الأقصى خط أحمر. وأن الدفاع عنه واجب وطني وديني.. عدا عن ما حملته هذه العملية من تكامل لجبهات المقاومة في غزة والضفة والداخل المحتل.

واضافت الامانة: إن عملية “إلعاد” المزدوجة، هي تطور نوعي في مواجهة إجرام الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وأثبتت من جديد أن المقاومة هي الخيار الوحيد القادر على مقارعة الاحتلال وهزيمته.

إننا إذ نحيي بطلي هذه العملية الميامين ونحيي كل المقاومين المؤمنين بفلسطين، فإننا نؤكد أن المقاومة هي الخيار والسبيل الوحيد لإنجاز التحرير وتحقيق النصر.

الأمين العام

قاسم صالح