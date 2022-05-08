بينيت يدير ظهره لاتفاقات الوصاية الاردنية على المقدسات، ويعلن ان جميع القرارات بهذ الشأن ستتخذها إسرائيل وحدها
أهم العناوين
جرينتش+2 08:48
الأسد يجري زيارة عمل لايران ويبحث مع الخامنئي ورئيسي التعاون الثنائي والتفاهم المشترك حول قضايا المنطقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني