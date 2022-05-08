إصابة طالبة بعيار طائش قرب البوابة الشمالية لجامعة مؤتة

أصيبت طالبة جامعية بعيار طائش أثناء وجودها بالقرب من البوابة الشمالية لجامعة مؤتة، بمحافظة الكرك.

وقال مصدر أمني، لوكالة (بترا)، اليوم الأحد، إن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة الكرك مساء اليوم حول إصابة طالبة جامعية بعيار ناري طائش، خلال وجودها بالقرب من البوابة الشمالية لجامعة مؤتة.

وأكد المصدر أنه تم إسعاف المصابة إلى مستشفى الكرك الحكومي وهي قيد العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مطلق النار والبحث جار عنه.

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