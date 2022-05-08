بينيت يدير ظهره لاتفاقات الوصاية الاردنية على المقدسات، ويعلن ان جميع القرارات بهذ الشأن ستتخذها إسرائيل وحدها
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جرينتش+2 08:53
إصابة طالبة بعيار طائش قرب البوابة الشمالية لجامعة مؤتة
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