العدو يعلن اعتقال بطلي عملية "العاد".. وصية أحدهما تكشف ان العملية جاءت إنتقاماً لانتهاكات الصهاينة للمسجد الاقصى
أهم العناوين
جرينتش+2 02:26
أجواء ربيعية لطيفة في اغلب المناطق اليوم الاحد ومعتدلة غدًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني