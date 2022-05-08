أجواء ربيعية لطيفة في اغلب المناطق اليوم الاحد ومعتدلة غدًا

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد، قليلاً مع بقائها اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 20 – 9، وفي مناطق البادية 27 – 12، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الاغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 32 – 20 درجة مئوية.