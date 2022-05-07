هذه المسيحية الفلسطينية.. الاب مانويل مسلم: تراب الأقصى والإبراهيمي والمهد والقيامة لا يطهره إلا بنادق المقاومة
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جرينتش+2 08:28
لا أمل لهذه الأمة ما دامت تحارب التغيير والتفكير الحر
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