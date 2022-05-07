بعد دقائق من تهديدات الناطق باسم كتائب القسام.. جيش العدو يوصى القيادة السياسية بصرف النظر عن اغتيال السنوار
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جرينتش+2 10:11
بعد دقائق من تهديدات الناطق باسم كتائب القسام.. جيش العدو يوصى القيادة السياسية بصرف النظر عن اغتيال السنوار
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