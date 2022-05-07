انهيار منزل في السلط جراء عدم الالتزام بقانون البناء

كشفت فرق التفتيش الرقابية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، على منزل في مدينة السلط وقع فيه انهيار صباح اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إن المنزل الذي أنشئ على فترات منذ سبعينات القرن المنصرم، جرى توسعة إحدى عقداته (شرفة) مؤخرا، وأثناء فك طوبار العقدة صباح اليوم انهارت نتيجة عدم الالتزام بقانون البناء الوطني من حيث اصدار الرخص اللازمة من الجهات ذات العلاقة والبناء على مخططات هندسية معتمدة مصادق عليها من قبل نقابة المهندسين، وأن ينفذ أعمال البناء مقاول مصنف ومسجل لدى نقابة المقاولين، مؤكدة أنها وضعت التوصيات الفورية الواجب تنفيذها بالسرعة العاجلة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالتوصيات الصادرة عن مجلس البناء الوطني، وعدم البدء بأي أعمال انشائية قبل اصدار الرخص من قبل الجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاصول حفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين وديمومة الأعمال.