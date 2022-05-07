البطولة عنوانها غزة.. السنوار ردا على تهديدات الاحتلال باغتياله: “حياتنا طبيعية ومش عاملين حساب لاحد”/ فيديو

بكل إستهانة وإحتقار، رد رئيس حركة حماس في غزة، القائد المجاهد،يحيى السنوار، على موجة التهديدات والتحريض الصهيوني باغتياله.

فقد أظهر مقطع مصور لقائد حماس بغزة يقول فيه: ” حياتنا طبيعية ومش عاملين حساب لاحد”.

وكان أعضاء كنيست وصحافيون وكتّاب إسرائيليون قد دعوا أمس الجمعة إلى اعتبار حركة “حماس” في قطاع غزة “المسؤولة عن عملية إلعاد التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب 4 آخرين.

كما دعا عضو الكنيست “ايتمار بن جبير” الجيش الإسرائيلي إلى إلقاء قنبلة على منزل مسئول حركة حماس في القطاع يحيى السنوار بصفته “المحرض الرئيسي على موجة العمليات الأخيرة”. على حد تعبيره.

السنوار ردا على تهديدات الاحتلال: حياتنا طبيعية ومش عاملين حساب لحد. pic.twitter.com/ra87TLIenX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 6, 2022