في انتظار لقاء بوتين.. بابا الفاتيكان يعلن ان "نباح" الناتو على ابواب روسيا أدى إلى العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا
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جرينتش+2 01:46
البطولة عنوانها غزة.. السنوار ردا على تهديدات الاحتلال باغتياله: “حياتنا طبيعية ومش عاملين حساب لاحد”/ فيديو
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