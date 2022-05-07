أجواء ربيعية لطيفة وارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت وغدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة قليلًا، اليوم السبت، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 6 درجات، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية تتحول ليلا الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 13، وفي مناطق السهول 22 – 13، وفي الاغوار الشمالية 28 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.

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