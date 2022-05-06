وصول أول رحلة اليوم في خط طيران مباشر بين عمان وواشنطن

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن تدشين أول رحلة طيران جديدة مباشرة بين العاصمة الأميركية واشنطن والأردنية عمان، من خلال شركة يونايتد إيرلاينز للطيران، إذ تحط الطائرة في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الجمعة.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة، في بيان اليوم ، أن هذه الخطوة تعد غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأميركيين للسفر إلى الأردن.

وزير السياحة والاثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، قال إن شركة يونايتد إيرلاينز ستقدم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 أيار 2022، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، حيث تعتبر هذه هي أول رحلة مباشرة تربط العاصمتين.

وأضاف، أن إعلان أول رحلة مباشرة تربط بين العاصمتين واشنطن وعمان، تعد خطوة كبيرة بمجال السياحة للمملكة، حيث ان ربط عمان بواشنطن سيسهم بتشجيع المسافرين الأميركيين بالقدوم إلى المملكة.

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