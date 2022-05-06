وشهد شاهد من اهلها.. ترامب: بلادنا في طريقها للجحيم لانها تعاني معدلات تضخم قياسية، و"لم تعد محترمة في العالم"
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جرينتش+2 11:31
رداً على دعوات إسرائيلية لاغتيال السنوار.. هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا
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