وشهد شاهد من اهلها.. ترامب: بلادنا في طريقها للجحيم لانها تعاني معدلات تضخم قياسية، و"لم تعد محترمة في العالم"
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جرينتش+2 05:14
أشهر “أكاذيب الإمبراطورية الأمريكية”.. قارورة مسحوق الغسيل التي حولها “كولين باول” الى اسلحة دمار عراقية
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