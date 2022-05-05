تحويل مالك كوفي شوب للقضاء لانه قدم أراجيل للأحداث

الزرقاء – قامت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء اليوم الخميس بتحويل مالك محل كوفي شوب في منطقة الزرقاء الجديدة إلى المدعي العام لقيامه بتقديم أراجيل للأحداث في عمر 12 عاماً، لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقه .

وبين مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تقديم الأراجيل للأحداث مخالفة صريحة لتعليمات قانون الصحة العامة والاشتراطات الصحية المتعلقة بتقديم الأراجيل في المحال المخصصة لذلك. واضاف أن مالك محل الكوفي شوب المذكور لم يلتزم بتخصيص أماكن منفصلة للمدخنين وغير المدخنين في محله وفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة .

وفي سياق آخر، قامت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء اليوم بالكشف على عدد من المسابح العامة وجمع العينات اللازمة لغايات الفحص المخبري عن بكتيريا السيدوموناس التي تكثر في حمامات السباحة غير المكلورة بشكل كافٍ، خاصة مع زيادة الإقبال على تلك المسابح خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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