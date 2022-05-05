يوم التحدي.. المُصلون يدافعون عن الأقصى في مواجهة المستوطنين الذين اقتحموه بحماية قوات الاحتلال / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:07
أجواء باردة في المرتفعات ولطيفة بباقي المناطق اليوم الخميس وغدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني