أجواء باردة في المرتفعات ولطيفة بباقي المناطق اليوم الخميس وغدا وبعده

طرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، غائمة جزئياً بوجه عام، مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي مناطق المملكة، وفي ساعات النهار تسقط زخات خفيفة من المطرفي أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً السبت، مع بقاء الأجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر خلال ساعات النهار بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 24 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الاغوار الشمالية 28 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 17 درجة مئوية.

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