رئيس الكيان الإسرائيلي: لافروف ينشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، واطلب منه أن يعتذر عن ذلك
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وفاة عاملة وافدة تعرضت للدهس في لواء بني كنانة
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