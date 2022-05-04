رئيس الكيان الإسرائيلي: لافروف ينشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، واطلب منه أن يعتذر عن ذلك
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المتحدثة باسم الخارجية الروسية: مرتزقة إسرائيليون يخوضون القتال في صفوف كتيبة “آزوف” الأوكرانية
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