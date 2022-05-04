القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ سائحاً في خليج العقبة

تمكن فريق من القوة البحرية والزوارق الملكية، مساء امس الثلاثاء، من انقاذ سائح على متن مركب سياحي أثناء جولته في البحر.

وكان مركز العمليات في القوة البحرية والزوارق الملكية قد تلقى نداء استغاثة من أحد القوارب السياحية، وتحرك على الفور فريق انقاذ بحري مكون من زورق إسعاف ودورية بحرية، حيث تم اجراء الإسعافات الأولية له على متن زورق الإسعاف التابع للقوة البحرية، وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وحالته الصحية جيدة.

وجاءت عملية الإنقاذ بعد يوم واحد من توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي بتقديم المساعدة للمواطنين والمتواجدين على أرض المملكة، في كافة الظروف والأوقات.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ، والجاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ.

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