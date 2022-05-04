تزامناً مع ذكرى النكبة.. دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى غداً الخميس، رغم تهديد السنوار باستباحة آلاف الكُنس حول العالم
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جرينتش+2 08:45
القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ سائحاً في خليج العقبة
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