تزامناً مع ذكرى النكبة.. دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى غداً الخميس، رغم تهديد السنوار باستباحة آلاف الكُنس حول العالم
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جرينتش+2 01:37
إحصائيات إسرائيلية : عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود بين النهر والبحر، و4 تهديدات مصيرية تُجابه دولة الاحتلال
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